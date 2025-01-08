Фобия для владельцев электрокаров: ваши данные в открытом доступе!

Der Spiegel обратил внимание на утечку данных 800 тыс. владельцев электромобилей

Масштабная утечка данных, затронувшая около 800 000 владельцев электромобилей, потрясла автомобильный мир.

Информация, принадлежащая водителям Volkswagen, Seat, Audi и Skoda, в течение нескольких месяцев находилась в открытом доступе в облачном хранилище Amazon.

Виновником инцидента стала дочерняя компания Volkswagen – Cariad, разработчик программного обеспечения, допустивший критическую ошибку в обеспечении безопасности данных. Немецкое издание Der Spiegel подробно осветило эту ситуацию, раскрывая шокирующие масштабы проблемы.

Утечка коснулась нескольких терабайт информации, содержащей персональные данные владельцев электрокаров. Наиболее тревожным является тот факт, что для приблизительно 460 000 автомобилей в открытом доступе находилась точная информация о местоположении в режиме реального времени. Это позволяло злоумышленникам отслеживать передвижения автовладельцев, представляя серьезную угрозу для их безопасности и конфиденциальности. Помимо геоданных, утечка включала в себя и другие персональные сведения, позволяющие составить подробный профиль каждого водителя.

Большая часть пострадавших проживает в Германии (около 300 000 человек). Однако утечка затронула владельцев электрокаров по всему миру. Примечательно, что среди пострадавших не только рядовые граждане, но и представители власти, бизнесмены, а также полиция Гамбурга, чьи 35 электропатрульных автомобилей оказались под угрозой слежки.

Cariad признала свою ошибку и заявила об устранении проблемы. Однако последствия утечки могут быть долгосрочными.

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Источник: ТАСС