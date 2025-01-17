В России можно купить надежного «японца» дешевле Lada Vesta

Новый японский хэтчбек Toyota Wigo с атмосферником продают в РФ за 2 млн рублей

Японский хэтчбек Toyota Wigo появился на рынке России, он отличается простым и надежным силовым агрегатом. Автомобиль доступен под заказ по цене 2,02 млн. рублей.

Для сравнения, цена отечественной Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации с вариатором составляет 2,191 млн рублей. Появление Wigo может заполнить нишу хэтчбеков, которых не хватает на российском рынке.

Продавец из Владивостока предлагает привезти новый Toyota Wigo 2024 года выпуска в богатой комплектации с климат-контролем, мультирулем, системой запуска двигателя с кнопки и топовой мультимедиа с сенсорным дисплеем. Силовой агрегат представлен 3-цилиндровым атмосферником объемом 1,0 л мощностью 67 л.с. и классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota Wigo

Это уже второй рестайлинг Toyota Wigo, первая модернизация прошла в 2020 году. Внешне от той версии нынешняя отличается бампером, иными противотуманными фарами», измененной графикой задних фонарей и увеличенными зеркалами заднего вида. В салоне – переработанные дефлекторы вентиляции, новый блок управления климатом и более функциональная мультимедийная система.

Toyota Wigo

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Источник: avtonovostidnya.ru