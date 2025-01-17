#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В России можно купить надежного «японца» дешевле Lada Vesta

Новый японский хэтчбек Toyota Wigo с атмосферником продают в РФ за 2 млн рублей

Японский хэтчбек Toyota Wigo появился на рынке России, он отличается простым и надежным силовым агрегатом. Автомобиль доступен под заказ по цене 2,02 млн. рублей.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Для сравнения, цена отечественной Lada Vesta SW Cross в топовой комплектации с вариатором составляет 2,191 млн рублей. Появление Wigo может заполнить нишу хэтчбеков, которых не хватает на российском рынке.

Рекомендуем
Зачем водители смазывают подкрылки зимой — странный лайфхак

Продавец из Владивостока предлагает привезти новый Toyota Wigo 2024 года выпуска в богатой комплектации с климат-контролем, мультирулем, системой запуска двигателя с кнопки и топовой мультимедиа с сенсорным дисплеем. Силовой агрегат представлен 3-цилиндровым атмосферником объемом 1,0 л мощностью 67 л.с. и классической 4-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Toyota Wigo
Toyota Wigo

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Это уже второй рестайлинг Toyota Wigo, первая модернизация прошла в 2020 году. Внешне от той версии нынешняя отличается бампером, иными противотуманными фарами», измененной графикой задних фонарей и увеличенными зеркалами заднего вида. В салоне – переработанные дефлекторы вентиляции, новый блок управления климатом и более функциональная мультимедийная система.

Toyota Wigo
Toyota Wigo
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: avtonovostidnya.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Toyota
Количество просмотров 1998
17.01.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
-1