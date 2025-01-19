Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новая Iskra, кроссовер на платформе Lada Vesta и другие новинки АВТОВАЗа

На состоявшейся пресс-конференции АВТОВАЗа по итогам 2024 года рассказали о продажах, представили новую Lada Iskra и поделились планами на 2025 год.

Государство не обманешь: таможня требует доплату за купленные по параимпорту авто

Владельцев иномарок, купивших их по схеме параллельного импорта, вынуждают доплатить от 300 до 800 тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении купли-продажи транспортного средства.

Отечественный внедорожник получил новый двигатель — начались испытания

Снимки новой версии внедорожника с дизельным двигателем появились в Сети, ими поделился источник в Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ). Фотографии были сделаны перед стартом заводских испытаний автомобиля, представители пресс-службы автопроизводителя подтвердили достоверность информации.

Серийная Niva Sport — что под капотом и в салоне? Сколько стоит?

На состоявшейся 15 января пресс-конференции АВТОВАЗа была презентована серийная версия автомобиля Lada Niva Sport. Производство таких внедорожников идет на дочернем вазовском предприятии ООО «Лада Спорт» с конца декабря прошлого года, и в ближайшее время Нива Спорт появится в продаже. Главред «За рулем» Максим Кадаков дал прогноз цен на этот автомобиль.

В России разработали первый летающий автомобиль

Дизайн-конструкторское бюро «Филатов» презентовало проект летающего автомобиля ИФ-9. Машина является симбиозом автомобиля и квадрокоптера.