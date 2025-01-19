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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Новая Iskra, кроссовер на платформе Lada Vesta и другие новинки АВТОВАЗа

На состоявшейся пресс-конференции АВТОВАЗа по итогам 2024 года рассказали о продажах, представили новую Lada Iskra и поделились планами на 2025 год.

Государство не обманешь: таможня требует доплату за купленные по параимпорту авто

Владельцев иномарок, купивших их по схеме параллельного импорта, вынуждают доплатить от 300 до 800 тысяч рублей пошлин из-за заниженной стоимости при оформлении купли-продажи транспортного средства.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Отечественный внедорожник получил новый двигатель — начались испытания

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Зачем водители смазывают подкрылки зимой — странный лайфхак

Снимки новой версии внедорожника с дизельным двигателем появились в Сети, ими поделился источник в Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ). Фотографии были сделаны перед стартом заводских испытаний автомобиля, представители пресс-службы автопроизводителя подтвердили достоверность информации.

Серийная Niva Sport — что под капотом и в салоне? Сколько стоит?

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Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

На состоявшейся 15 января пресс-конференции АВТОВАЗа была презентована серийная версия автомобиля Lada Niva Sport. Производство таких внедорожников идет на дочернем вазовском предприятии ООО «Лада Спорт» с конца декабря прошлого года, и в ближайшее время Нива Спорт появится в продаже. Главред «За рулем» Максим Кадаков дал прогноз цен на этот автомобиль.

В России разработали первый летающий автомобиль

Дизайн-конструкторское бюро «Филатов» презентовало проект летающего автомобиля ИФ-9. Машина является симбиозом автомобиля и квадрокоптера.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 751
19.01.2025 
Фото:
«За рулем»
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