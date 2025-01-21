Крутой дизельный УАЗ — экспортный вариант!

«За рулем» рассказал про УАЗ, созданный итальянской фирмой Martorelli

Обозреватель «За рулем» Сергей Канунников подготовил большой материал о попытках «привить» отечественным легковым автомобилям и внедорожникам дизельные моторы. Что из этого вышло и почему вышло именно так – читайте на отдельных страницах – там много и интересно.

Итальянский УАЗ-469 с дизелем Peugeot

А здесь вкратце приведем изложенную им историю дизельных УАЗов – от того самого «итальянца» за авторством Martorelli и до наших собственных попыток «дизелизации»...

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

– В первую очередь, дизель, конечно, не помешал бы ульяновским внедорожникам. И дело было даже не в экономичности: стоимость топлива в СССР ни армию, на государственные автобазы особо не волновала. Важнее была тяга.

Кстати, за границей на УАЗ-469 и на «буханки» дизели, конечно, ставили. Итальянская фирма Martorelli предлагали модификации с 76-сильным мотором Peugeot и 72-сильным FIAT. На УАЗ-469 ставили также 100-сильный агрегат Venture Motori (VM).

В Союзе же институт НАМИ с 1965 года работал над дизелем НАМИ-0101, созданным на базе ЗМЗ-21А. Вихрекамерный мотор рабочим объемом 2,45 л выдавал при 4000 об/мин 60 л.с. Первым носителем такого агрегата стала Волга ГАЗ-21. А в 1966 году аналогичный, но уже усовершенствованный агрегат поставили и на УАЗ-469. Проектные и экспериментальные работы вели несколько лет.

В 1984 году дизельный двигатель сделали на базе ЗМЗ-24 рабочим объемом 2,45 л. Агрегат, предназначенный, в первую очередь, для Волги, развивал 68 л.с. при 4500 об/мин. Заволжский моторный завод вел проектные работы и по оригинальному трехцилиндровому дизелю. Но дальше проектов и экспериментов дело не шло, а жизнь уже диктовала новые условия...

Остается добавить, что в третьем десятилетии XXI века серийные УАЗы, по всей видимости, все же обретут дизельные двигатели: в январе 2024 года Ульяновский автозавод начал испытания машин с дизельными моторами и коробками от китайского производителя JAC...

А какие еще советские модели пытались дополнить дизельными версиями и что из этого получилось – читайте в новой статье «За рулем»!