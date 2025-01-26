Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Кому нужно менять права в этом году: ответ эксперта

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, что те, у кого срок действия водительских прав заканчивается в 2025 году, могут поменять их спустя три года. При этом он сослался на постановление правительства № 353. В 2022 году оно ввело особый режим продления действия водительских прав.

Большегрузы будут платить больше: оплата за проезд по федеральным трассам вырастет

Тариф госсистемы взимания платы за проезд по федеральным трассам «Платон» для грузовиков массой более 12 тонн увеличится с 1 февраля 2025 года. После индексации тарифа на 9,5% сумма оплаты составит 3,34 рубля за километр пробега, на текущий момент она составляет 3,05 рубля за километр.

Водители смогут узнать о долгах за проезд по платкам через «Госуслуги»

Госдума РФ одобрила в первом чтении проект закона об извещении водителей о долге за проезд по платным трассам через сайт «Госуслуги». Данные о задолженности будут направляться в течение суток в в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), оттуда — на «Госуслуги».

Этот документ можно не предъявлять при регистрации авто: нововведения 2025 года

Новые штрафы за нарушения правил дорожного движения начали действовать в России с нового года, некоторые санкции в отношении водителей станут актуальными с 1 марта 2025 года. Так, с этого дня года полис ОСАГО при регистрации автомобиля можно не предъявлять, это нововведение облегчит жизнь не только автовладельцам, но и сотрудникам ГАИ.

Российские дилеры готовят общую интернет-площадку по продаже машин

На состоявшейся недавно пресс-конференции глава РОАД Алексей Подщеколдин рассказал, что ассоциация «Российские автомобильные дилеры» работает над созданием своей площадки — маркетплейса по продаже авто, который планируется открыть к концу 2025 года. Проект уже в стадии разработки, назовут его РОАД, и дилеры, участвующие в проекте, собираются сами управлять ценовой политикой будущего маркетплейса.