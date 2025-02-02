Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Путин осмотрел перспективные модели АВТОВАЗа: B+Cross, Т-134, B-VAN и e-Niva

Во время визита Владимира Путина на АВТОВАЗ президенту Российской Федерации представили несколько перспективных проектов, над которыми сейчас работает отечественный гигант. Это макеты новых городских кроссоверов Б+Кросс и Т-134, минивэна Б-Вэн и полноприводного электромобиля e-Нива.

Госдума разрешила оформлять ДТП через сайты страховщиков

Госдума приняла закон, который позволяет оформить европротокол через приложения страховых компаний. Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», прокомментировал нововведение.

Этим водителям грозит новый штраф до 30 тысяч рублей

Новый измерительный комплекс «Эфир», служащий для оценки уровня шума транспортных средств, Росстандарт официально утвердил в качестве типа средства измерения. Это значит, что теперь «Эфир» может использоваться в ГАИ — прежде всего, в столичном регионе. Штраф для нарушителей составит от 5 до 30 тысяч рублей.

Владельцы «параллельных» авто доплатят сотни тысяч рублей

Федеральная таможенная служба начала массовые проверки документов, оформленных при ввозе в Россию машин по параллельному импорту. Выяснилось, что в инвойсах (счетах для оплаты, получаемых покупателями) занижалась цена авто. Доплатить довольно большие суммы уже потребовали от тысяч автовладельцев по всей России.

УАЗ запустил производство двух новых моделей — вот как их делают (видео)

В конце января на Ульяновском автозаводе стартовало производство двух новых полноприводных пикапов – Sollers ST6 и ST8. Производитель опубликовал видеоролик, описывающий процессы сварки кабин на новой 130-метровой сварочной линии и их окраски с помощью нового роботизированного оборудования, а также показана конвейерная сборка самих машин.