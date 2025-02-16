Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В России разработали и запатентовали новый брутальный внедорожник

Базирующийся в Нижнем Новгороде завод «Трансмаш», занимающийся разработкой и производством снегоболотоходов и другой вездеходной техники, оформил патент на вездеход ЗТМ-3925. Информация об этом появилась на сайте Роспатента.

Автомобили с пробегом впервые начнут продавать на маркетплейсах

На маркетплейсе Wildberries начались продажи машин с пробегом. Предлагаются автомобили брендов Kia, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других, цены начинаются от 950 000 рублей.

Росстандарт заявил о запрете продаж китайских грузовиков Shacman SX3258

Росстандарт объявил о запрете на продажу китайских грузовиков Shacman модели SX3258. Решение принято по итогам внеплановой выездной проверки в отношении официального представительства производителя транспортных средств марки Shacman.

Стало известно, почему в разных регионах России цены на ОСАГО отличаются

Параметры расчета стоимости ОСАГО в ряде регионов России изменились, поэтому в результате в некоторых субъектах полис стал дороже, а цена в других, наоборот, снизилась. Об этом рассказал гендиректор юридической группы АИД Давид Адамс.

В России появится новый автомобильный бренд Tenet

В РФ наладят выпуск отечественных автомобилей под новым брендом Tenet. Новую автомобильную марку запатентовала группа компаний «АГР» (AGR Automotive Group).