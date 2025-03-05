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Кроссовер Nissan российской сборки почти без пробега — дешевле «китайцев»

В РФ появился в продаже Nissan X-Trail российской сборки 2020 г.в. за 2,85 млн рублей

В продаже появился полноприводный кроссовер Nissan X-Trail питерской сборки почти без пробега. Его продают в Уфе. Кроссовер в цвете «серый металлик» выпущен в 2020 году, пробег составляет 9,3 тысячи километров.

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Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

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Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 2.5 литра (171 л.с.), вариатором. У кроссовера есть мультимедиа, мультируль с клавишами управления круиз-контролем, кондиционер, люк в крыше и прочее. Стоимость автомобиля составляет 2 850 000 рублей.

Для сравнения, Haval Dargo 4x4 2025 года стоит в России 3 350 000 рублей, Geely Monjaro предлагается по цене от 4 549 990 рублей.

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 23
05.03.2025 
Фото:Авито
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Рестайлинг
Недостатки:
Нету
Комментарий:
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум
+5