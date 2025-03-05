Кроссовер Nissan российской сборки почти без пробега — дешевле «китайцев»

В РФ появился в продаже Nissan X-Trail российской сборки 2020 г.в. за 2,85 млн рублей

В продаже появился полноприводный кроссовер Nissan X-Trail питерской сборки почти без пробега. Его продают в Уфе. Кроссовер в цвете «серый металлик» выпущен в 2020 году, пробег составляет 9,3 тысячи километров.

Nissan X-Trail

Автомобиль оснащен бензиновым мотором объемом 2.5 литра (171 л.с.), вариатором. У кроссовера есть мультимедиа, мультируль с клавишами управления круиз-контролем, кондиционер, люк в крыше и прочее. Стоимость автомобиля составляет 2 850 000 рублей.

Для сравнения, Haval Dargo 4x4 2025 года стоит в России 3 350 000 рублей, Geely Monjaro предлагается по цене от 4 549 990 рублей.

Nissan X-Trail

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

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Источник: «Российская газета»