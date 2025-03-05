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Названы главные конкуренты российского пикапа Sollers ST8

Эксперт Ковалев: Прямыми конкурентами Sollers ST8 стали JAC T8 PRO и Sollers ST6

Глава пресс-службы Expocar Александр Ковалев заявил, что у пикапа Sollers ST8 на рынке РФ есть два прямых конкурента, которые являются его «родственниками».

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Это JAC T8 Pro, который был донорской моделью для ST8, и более дешевый Sollers ST6. Последний близок к новинке по техническим характеристикам, но уступает ей в оснащении.

Sollers ST8
Sollers ST8

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Конкуренцию ST8 может составить и более крупный Great Wall Poer Kingkong.

Ковалев отметил, что у Sollers ST8 есть три главных преимущества перед JAC T8 Pro: более широкий выбор комплектаций, доступная цена и наличие дизеля в линейке моторов.

Продажи Sollers ST8, которые собирают в Ульяновске, начались в РФ в конце февраля.

JAC T8 Pro
JAC T8 Pro

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Под капотом пикапа 2,0-литровый дизельный двигатель мощностью 136 л.с. или альтернативный бензиновый мотор объемом 2,4 литра мощностью 204 л.с. Обе силовые установки работают в паре с МКП6. Sollers ST8 в комплектации Optimum с бензиновым мотором стоит 2 820 000 рублей, а в исполнение Luxe обойдется в 2 920 000 рублей. Дизельные версии пикапа предлагаются по цене 2 920 000 и 3 020 000 рублей соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Sollers | JAC
Количество просмотров 12
05.03.2025 
Фото:Sollers | JAC
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