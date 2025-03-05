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В Россию привезли новые полноприводные минивэны Mercedes: известны цены

В РФ появились в продаже новые Mercedes V-Class 2025 г.в. по цене от ₽16,8 млн

В трех регионах страны у дилеров появились в продаже новые Mercedes V-Class 2025 года выпуска. Все автомобили оснащены безальтернативным 2,0-литровым дизельным мотором мощностью 237 л. с., АКП, привод полный.

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Mercedes V-Class
Mercedes V-Class

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Предлагаемые минивэны черного цвета с разными вариациями исполнения салона. Уточняется, что на все экземпляры получены ЭПТС и уплачен утильсбор.

Стоимость Mercedes V-Class 2025 года начинается от 16 850 777 рублей, самая дорогая версия машины обойдется в 17 490 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый недорогой кроссовер Nissan с гарантией.

Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Mercedes-Benz
Количество просмотров 13
05.03.2025 
Фото:Mercedes-Benz
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