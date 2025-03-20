Выпуск самой компактной модели Mercedes прекратят – а что вместо нее?
Mercedes-Benz откажется от производства моделей A-Class
Mercedes-Benz прекратит производство хэтчбека A-Class в пользу компактных кроссоверов. Преемника у модели не будет, рассказал главный технический директор немецкой компании Маркус Шефер.
Он отметил, что хэтчбек – это популярный тип кузова автомобиля в Европе.
«Но он не входил в планы, и нам пришлось делать выбор, пусть и сложный», – пояснил Шефер.
Он рассказал, что компания не будет разрабатывать новое поколение своего единственного автомобиля в кузове хэтчбек.
В модельной линейке Mercedes-Benz, кроме нового нового CLA в кузове седан и shooting brake (универсал с покатой крышей), появятся новые поколения кроссоверов GLA и GLB, а также компактный вариант G-Class.
Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.
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Источник: Carscoops
Фото:Carscoops
14
20.03.2025
Фото:Carscoops
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