Выпуск самой компактной модели Mercedes прекратят – а что вместо нее?

Mercedes-Benz откажется от производства моделей A-Class

Mercedes-Benz прекратит производство хэтчбека A-Class в пользу компактных кроссоверов. Преемника у модели не будет, рассказал главный технический директор немецкой компании Маркус Шефер.

Он отметил, что хэтчбек – это популярный тип кузова автомобиля в Европе.

«Но он не входил в планы, и нам пришлось делать выбор, пусть и сложный», – пояснил Шефер.

Он рассказал, что компания не будет разрабатывать новое поколение своего единственного автомобиля в кузове хэтчбек.

В модельной линейке Mercedes-Benz, кроме нового нового CLA в кузове седан и shooting brake (универсал с покатой крышей), появятся новые поколения кроссоверов GLA и GLB, а также компактный вариант G-Class.

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный «немец» стал самым продаваемым подержанным автомобилем в России.

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Источник: Carscoops