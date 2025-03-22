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Новый доступный полноприводный кроссовер Chevrolet привезли в Россию

В РФ появились в продаже новые кроссоверы Chevrolet Equinox по цене от ₽2,85 млн

В Россию продолжают поставлять кроссоверы Chevrolet Equinox по параллельным каналам, стоимость автомобиля сейчас начинается от 2 850 000 рублей.

За столько компания из Воронежа предлагает кроссовер с 1,5-литровым турбомотором на 173 л.с. и 6-ступенчатой АКП.

Chevrolet Equinox
Chevrolet Equinox

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Салон автомобиля отделан экокожей, также он получил панорамную крышу, кондиционер и базовый бортовой компьютер. За 3 000 000 рублей фирма из Владивостока привезет под заказ Equinox с двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками и увеличенными дисками.

Equinox с 2-литровым мотором мощностью 237 л.с., 9-ступенчатой АКП и полным приводом предлагают по цене от 3 750 000 рублей под заказ из Воронежа или за 3 910 000 рублей из наличия в Вологде.

Интерьер Chevrolet Equinox
Интерьер Chevrolet Equinox

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Также в продаже есть кроссоверы четвертого поколения с 1,5-литровым двигателем на 175 л.с. и 8-ступенчатой АКП стоимостью от 3 900 000 рублей во Владивостоке до 5 850 000 рублей в Новосибирске.

Ранее «За рулем» сообщал, что седан и кроссоверы российской сборки резко подешевели, цены начинаются от ₽1,35 млн.

Источник: Автоновости дня

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Ушакова Ирина
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 6
22.03.2025 
Фото:Chevrolet
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