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В России обновили список роскошных автомобилей

Минпромторг составил перечень машин, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг обнародовал обновленный список автомобилей, владельцы которых будут платить транспортный налог с повышенным коэффициентом. В него входят 303 модели в возрасте до 10 лет стоимостью от 10 до 15 млн рублей, а также 202 авто дороже 15 млн рублей в возрасте до 20 лет.

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В новый список вошли электрокары, например Audi e-tron, Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS, а также китайские модели Voyah Dream, LiXiang L9, Zeekr 009, HiPhi Z4 4WD, Hongqi E-HS9.

Также в список вошли Tank 700 Edition One, Seres M9, M-Hero, BYD Yungwang U8.

Теперь налогом на роскошь будет облагаться и весь модельный ряд Aurus: это седаны и лимузин Senat, а также кроссоверы Komendant.

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Повышающий коэффициент для дорогостоящих машин ввели в России в 2014 году. Изначально роскошью считались машины дороже 3 млн рублей, но на фоне постоянного роста цен стоимость машин была увеличена до 10 млн рублей с 2022 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что хорошо знакомый седан Kia привезли в Россию, известны цены.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Минпромторг

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 15
31.03.2025 
Фото:freepik / freepik
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