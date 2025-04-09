Полный привод, мощный мотор, крутой дизайн — новый российский вездеход

Разработчики вездехода Visuva показали обновленную внешность машины

Красноярский стартап Visuva представил обновленный дизайн концептуального внедорожника Visuva S2. По отношению к первой версии Visuva, изменились бамперы (это дало увеличение углов въезда и съезда), появились дополнительные воздухозаборники, диффузор на капоте и полиуретановые элементы защиты кузова. В компании говорят, что новый дизайн стал результатом тестов и адаптации под реальные условия.

Напомним, впервые о разработке этой машины стало известно в сентябре 2023 года, а реальный автомобиль, уже под названием Visuva V2, впервые показали в движении в декабре того же года. Тогда сообщалось, что внедорожник будет доступен с двумя вариантами бензиновых двигателей: Great Wall GWE20CB и GW6Z30. Первый – 2.0 на 227 л.с., второй – 3.0 на 354 л.с. в сочетании с 8- и 9-ступенчатыми АКП соответственно.

Также поступали сведения, что тестовый образец имел под капотом бензиновый мотор Toyota 1UZ V8 (4.0, 280 л.с.) в паре с АКП, а на испытаниях под Красноярском внедорожник превзошел конкурентов в лице Toyota Land Cruiser 200 Arctic Trucks, Polaris RZR и квадроцикла. Изначально в плане дизайна создатели вдохновлялись внешностью пикапа RAM TRX.

Отмечалось, что у потенциальных покупателей будет возможность выбора размера колесных дисков от 18 до 22". Цена базовой комплектации – от 6 млн рублей (данные января 2024 года). По документам Visuva считается вездеходом, поэтому оформлять автомобиль нужно будет не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре, а для управления им понадобятся права тракториста-машиниста. Планировалось выпускать от 100 машин в год при условии строительства собственного завода. Но к данному моменту сведений о подготовке производства нет.

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Источник: Visuva, Автопоток