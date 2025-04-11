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Ввоз новых автомобилей из Китая в РФ обвалился: в чем причины

Импорт новых машин из Китая в Россию за год упал на 56%

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Ввоз новых машин из КНР в Россию за год снизился на 56%. В январе-феврале 2025 года в страну было импортировано 57 592 китайские машины, а за тот же период 2024 года ввезли 88,8 тыс. авто.

Эксперты считают, что основной причиной резкого сокращения импорта стало резкое падение спроса на машины. Следствием этого стало большое количество моделей 2024 и даже 2023 годов выпуска, скопившееся на складах дилеров и импортеров.

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Также специалисты упомянули индексацию ставок утилизационного сбора и высокую ключевую ставку, которая заметно ограничила возможности для приобретения авто в кредит.

Эксперты отмечают, что РФ с 2023 года была крупнейшим зарубежным рынком для автопроизводителей из Китая. Сейчас Россия находится на третьем месте, уступив Мексике (86 тыс. автомобилей за первые два месяца текущего года) и ОАЭ (71,4 тыс. машин).

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
Количество просмотров 14
11.04.2025 
Фото:VCG/Visual China Group/ТАСС
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