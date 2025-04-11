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На ЗСД Петербурга начинается сезон дорожных работ

На центральном и северном участках ЗСД Петербурга ограничат движение в апреле

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На Западном скоростном диаметре Петербурга стартует сезон плановых ремонтов. В апреле движение ограничат на центральном и северном отрезках трассы.

Работники планируют устранять на магистрали колеи, менять деформационные швы и восстанавливать разметку. Эти работы нужно проводить регулярно, чтобы дорожное покрытие соответствовало нормам.

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В апреле уже перекрыли или еще перекроют по одной полосе:

до 23:59 30 апреля – на основном ходу при движении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова на участке примыкания съездов на улицу Шкиперский проток и при движении от съезда на намывные территории Шкиперской развязки к набережной Екатерингофки;

с 12:00 14 апреля до 8:00 20 апреля – на основном ходу за съездом со Скандинавского шоссе и Зеленогорского шоссе в южном направлении;

с 17:00 12 апреля до 6:00 17 апреля – на основном ходу при движении от съезда с КАД Север в сторону Нового шоссе.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

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Источник: пресс-служба «Магистраль северной столицы»

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Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Количество просмотров 15
11.04.2025 
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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