На ЗСД Петербурга начинается сезон дорожных работ

На центральном и северном участках ЗСД Петербурга ограничат движение в апреле

На Западном скоростном диаметре Петербурга стартует сезон плановых ремонтов. В апреле движение ограничат на центральном и северном отрезках трассы.

Работники планируют устранять на магистрали колеи, менять деформационные швы и восстанавливать разметку. Эти работы нужно проводить регулярно, чтобы дорожное покрытие соответствовало нормам.

В апреле уже перекрыли или еще перекроют по одной полосе:

до 23:59 30 апреля – на основном ходу при движении от набережной Екатерингофки к набережной Макарова на участке примыкания съездов на улицу Шкиперский проток и при движении от съезда на намывные территории Шкиперской развязки к набережной Екатерингофки;

с 12:00 14 апреля до 8:00 20 апреля – на основном ходу за съездом со Скандинавского шоссе и Зеленогорского шоссе в южном направлении;

с 17:00 12 апреля до 6:00 17 апреля – на основном ходу при движении от съезда с КАД Север в сторону Нового шоссе.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый просторный седан Honda с мотором от Civic привезли в Россию.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: пресс-служба «Магистраль северной столицы»