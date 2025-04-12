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Интерьер Exlantix ET
12 апреля
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Volkswagen готовит три абсолютно новых автомобиля: известны подробности
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
12 апреля
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Niva Sport — 12 главных отличий от обычной Нивы

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Kia из Китая — будут ли с ним проблемы в России

5 апреля АВТОВАЗ официально начал продажи нового исполнения внедорожника Niva Legend — модификация под названием Нива Спорт оценивается заводом в 1,7 млн рублей. Топ-комплектация Lux обычной Нивы, на базе которой создана спортивная версия, стоит 1,144 млн рублей. «За рулем» собрал все отличия двух версий.

Выплаты по ОСАГО не вырастут: депутаты назвали причину

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить лимиты страховых выплат по ОСАГО, аргументируя это устаревшими суммами и ростом цен на ремонт, запчасти и медицинские услуги. Однако Правительство РФ, опираясь на позицию Центрального банка, отклонило законопроект.

Росстандарт вынудил крупного производителя грузовиков вернуть свою продукцию на родину

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
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Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Китайский производитель грузовиков Shacman переживает серьезные трудности на российском рынке. После февральского запрета на продажу модели SX3258, связанного с выявленными нарушениями требований безопасности, было решено вернуть 15 тысяч автомобилей в Китай.

Полный привод, мощный мотор, крутой дизайн — новый российский вездеход

Красноярский стартап Visuva представил обновленный дизайн концептуального внедорожника Visuva S2. В компании говорят, что новый дизайн стал результатом тестов и адаптации под реальные условия.

В ГД РФ подготовили законопроект о запрете продажи «автогрязи» и отмычек

Депутат ГД РФ Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») подготовил проект закона, запрещающий продажу товаров для нарушения закона. Имеются в виду «автогрязь», кастеты, отмычки и чехлы на банки для маскировки алкоголя.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 1
12.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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