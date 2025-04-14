Знакомый 192-сильный японский седан снова в РФ: есть доступные варианты

В России появились в продаже седаны Honda Accord по цене от 2,7 млн рублей

Седан Honda Accord продолжают поставлять в Россию по параллельным каналам. Цены на этот автомобиль начинаются от 2,69 млн.

Дешевле всего седан можно заказать у дилера в Санкт-Петербурге. Это будет автомобиль с кожаным салоном, панорамной крышей, цифровой приборной панелью, медиасистемой с крупным экраном. У других продавцов аналогична машина стоит дороже: 2,9 млн рублей (Благовещенск), 3,3 млн рублей (Москва).

Honda Accord

Самый доступный Accord из наличия предлагается в Подмосковье, но уже за 4,7 млн рублей. Под капотом седана 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с., вариатор.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.

Honda Accord

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Источник: «Автоновости дня»