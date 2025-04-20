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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

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Kia возвращается в Россию? Проверили слух!

14 апреля СМИ сообщили, что корейская компания Kia заново включила в свой план продаж авторынок России. Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал опубликованные сведения.

Новые версии УАЗ сертифицировали в России

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал в России линейку коммерческих УАЗ Профи в новой модификации с дизельным мотором. Модификация получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ позволяет начать массовые продажи на авторынке.

Недопустимые для водителей таблетки хотят пометить особым знаком

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

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Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

С употреблением водителями таблеток, в которых могут содержаться наркотические или психотропные вещества, по-прежнему много вопросов. При медосвидетельствовании доза таких веществ никак не регламентируется, и сам факт наличия их в крови — это лишение прав. Серьезным подспорьем для автомобилистов мог бы стать единый перечень лекарств, после приема которых нельзя управлять транспортом.

Несколько китайских автобрендов могут уйти из РФ из-за низких продаж

В этом году из России могут уйти до десяти автобрендов из КНР из-за низких продаж, пишет «Ъ» со ссылкой на дилеров и аналитиков. Следствием низких продаж станет уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз.

Названы лучшие автомобили в мире: итоги премии WCOTY 2025

На автосалоне в Нью-Йорке определили победителей премии World Car of the Year. Главный приз, как и в прошлом году, достался электромобилю Kia EV9.

Гран-при «За рулем» 2025 — мы подарили автомобили читателям!

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Крепкие масла для трансмиссии

В 2025 году наша традиция дарить читателям новые автомобили не прервалась. 17 апреля в одном из московских автосалонов «Лада Техинком» мы вручили ключи от новеньких авто трем счастливчикам.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 14
20.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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