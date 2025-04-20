Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Kia возвращается в Россию? Проверили слух!

14 апреля СМИ сообщили, что корейская компания Kia заново включила в свой план продаж авторынок России. Главный редактор издания «За рулем» Максим Кадаков прокомментировал опубликованные сведения.

Новые версии УАЗ сертифицировали в России

Ульяновский автомобильный завод сертифицировал в России линейку коммерческих УАЗ Профи в новой модификации с дизельным мотором. Модификация получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Этот документ позволяет начать массовые продажи на авторынке.

Недопустимые для водителей таблетки хотят пометить особым знаком

С употреблением водителями таблеток, в которых могут содержаться наркотические или психотропные вещества, по-прежнему много вопросов. При медосвидетельствовании доза таких веществ никак не регламентируется, и сам факт наличия их в крови — это лишение прав. Серьезным подспорьем для автомобилистов мог бы стать единый перечень лекарств, после приема которых нельзя управлять транспортом.

Несколько китайских автобрендов могут уйти из РФ из-за низких продаж

В этом году из России могут уйти до десяти автобрендов из КНР из-за низких продаж, пишет «Ъ» со ссылкой на дилеров и аналитиков. Следствием низких продаж станет уменьшение рентабельности салонов и расторжение франшиз.

Названы лучшие автомобили в мире: итоги премии WCOTY 2025

На автосалоне в Нью-Йорке определили победителей премии World Car of the Year. Главный приз, как и в прошлом году, достался электромобилю Kia EV9.

Гран-при «За рулем» 2025 — мы подарили автомобили читателям!

В 2025 году наша традиция дарить читателям новые автомобили не прервалась. 17 апреля в одном из московских автосалонов «Лада Техинком» мы вручили ключи от новеньких авто трем счастливчикам.