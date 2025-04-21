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В Россию привезли новый кроссовер Kia с необычным дизайном

В России появились в продаже новые Kia Sportage Ace по цене от 3,1 млн рублей

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В РФ продолжают поставлять по параллельным каналам кроссоверы Kia Sportage Ace со «злым» дизайном, цены на них сейчас начинаются от 3,1 млн рублей. Автомобили собирают и продают только в Китае.

За указанную сумму кроссовер из наличия продают в Набережных Челнах. Комплектация богатая, в нее входит черно-коричневая отделка интерьера из кожзама, кожаный мультируль, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель и прочее.

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В Хабаровске из наличия такие автомобили предлагают по цене 3 200 000-3 300 000 рублей. В Брянске и Красноярске новый Sportage Ace будет стоить от 3 350 000 рублей, в Севастополе – от 3 450 000 рублей.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

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В Москве его можно приобрести по цене от 3 990 000 рублей, в Петербурге стоимость варьируется от 3 769 841 до 4 540 891 рубля. Уточняется, что все цены указаны в соответствии с текущим курсом валют в день публикации объявлений.

Часть кроссоверов оснащены 2,0-литровым 161-сильным бензиновым атмосферником и 6-ступенчатой АКП. У остальных авто под капотом установлен 1,5-литровый 200-сильный турбомотор и 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Kia Sportage Ace
Kia Sportage Ace

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Количество просмотров 31
21.04.2025 
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-32