В Россию привезли новый кроссовер Kia с необычным дизайном

В России появились в продаже новые Kia Sportage Ace по цене от 3,1 млн рублей

В РФ продолжают поставлять по параллельным каналам кроссоверы Kia Sportage Ace со «злым» дизайном, цены на них сейчас начинаются от 3,1 млн рублей. Автомобили собирают и продают только в Китае.

За указанную сумму кроссовер из наличия продают в Набережных Челнах. Комплектация богатая, в нее входит черно-коричневая отделка интерьера из кожзама, кожаный мультируль, панорамная крыша с люком, цифровая приборная панель и прочее.

В Хабаровске из наличия такие автомобили предлагают по цене 3 200 000-3 300 000 рублей. В Брянске и Красноярске новый Sportage Ace будет стоить от 3 350 000 рублей, в Севастополе – от 3 450 000 рублей.

Kia Sportage Ace

В Москве его можно приобрести по цене от 3 990 000 рублей, в Петербурге стоимость варьируется от 3 769 841 до 4 540 891 рубля. Уточняется, что все цены указаны в соответствии с текущим курсом валют в день публикации объявлений.

Часть кроссоверов оснащены 2,0-литровым 161-сильным бензиновым атмосферником и 6-ступенчатой АКП. У остальных авто под капотом установлен 1,5-литровый 200-сильный турбомотор и 7-ступенчатый робот. Привод передний.

Kia Sportage Ace

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: «Автоновости дня»