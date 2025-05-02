Легендарный немецкий автопроизводитель проиграл в Китае местным брендам

Porsche сдает позиции в Китае: продажи упали на 42%

Немецкий Porsche, долгое время считавшийся одним из самых влиятельных премиальных брендов в мире, отчитался об обвале продаж в КНР. В первом квартале текущего года они упали на 42% после рекордных показателей в 2021 году (тогда было реализовано почти 96 тысяч штук).

Позиции немецкой марки на рынке Китая уже сильно потеснили местные бренды, такие как BYD и Xiaomi, активно расширяющие свое присутствие в сегменте премиум-класса, предлагая более доступные и технологичные автомобили.

Так, Xiaomi, вдохновленная дизайном Porsche, презентовала модель SU7Ultra с мощностью 1548 л. с. стоимостью $72 тысячи, что втрое ниже, чем у немцев ($201 тысяча). На презентации новинки в феврале было собрано более 10 тысяч предзаказов всего за два часа.

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Источник: Reuters