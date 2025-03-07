В России возобновили продажи кроссоверов Porsche Cayenne GTS: известна цена

В РФ в продаже появились кроссоверы Porsche Cayenne GTS по цене от ₽26,4 млн

В РФ появился в продаже кроссовер Porsche Cayenne 2025 года выпуска в спортивной версии GTS. Уточняется, что обновленный Porsche Cayenne GTS презентовали в апреле 2024 года.

Стоимость внедорожника составляет 29 млн рублей. Такова цена автомобиля из наличия, но за оформление кредита и трейд-ин предоставляется скидка в размере 500 тыс. рублей. Аналогичный автомобиль под заказ стоит 26,4 млн рублей, доставка в мае.

Обновленный Porsche Cayenne 2025 года оснащается 4,0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 500 л.с., АКП8. Привод полный. Внедорожник разгоняется до «сотни» за 4,4 секунды, максимальная скорость равна 275 км/ч.

Porsche Cayenne GTS

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Источник: Tarantas.news