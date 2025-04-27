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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
27 апреля
Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте
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Машину спихивают по пешеходной лестнице — что может пойти не так?
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

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Эта категория граждан снова может рассчитывать на льготный автокредит

Минпромторге планируют вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования, сообщает источник со ссылкой на министра промышленности и торговли Антона Алиханова. В список попадают машины российской сборки с минимум 2 тысячами баллов локализации по постановлению Правительства № 719.

С 1 мая утильсбор изменится: автомобили подорожают к осени на 10–15%

С 1 мая в России начнет действовать новая система расчета утилизационного сбора. Это приведет к заметному росту цен на автомобили, напомнила эксперт Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Новый внедорожник производства УАЗа — первые реальные фото!

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В Китае прошла презентация новой модели, которую будут выпускать в России под маркой Sollers. Речь о 7-местном внедорожнике, созданном на базе пикапа JAC T9.

Бренд Tenet выводит на российский рынок новые модели

Российский автомобильный бренд Tenet в текущем году выведет на рынок РФ четыре модели. В будущем планируется расширение линейки.

Основу модельного ряда марки составят разнообразные кроссоверы.

АВТОВАЗ отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus

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АВТОВАЗ уведомил об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года. Автомобили отозвали из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
27.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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