Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

Эта категория граждан снова может рассчитывать на льготный автокредит

Минпромторге планируют вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования, сообщает источник со ссылкой на министра промышленности и торговли Антона Алиханова. В список попадают машины российской сборки с минимум 2 тысячами баллов локализации по постановлению Правительства № 719.

С 1 мая утильсбор изменится: автомобили подорожают к осени на 10–15%

С 1 мая в России начнет действовать новая система расчета утилизационного сбора. Это приведет к заметному росту цен на автомобили, напомнила эксперт Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Новый внедорожник производства УАЗа — первые реальные фото!

В Китае прошла презентация новой модели, которую будут выпускать в России под маркой Sollers. Речь о 7-местном внедорожнике, созданном на базе пикапа JAC T9.

Бренд Tenet выводит на российский рынок новые модели

Российский автомобильный бренд Tenet в текущем году выведет на рынок РФ четыре модели. В будущем планируется расширение линейки.

Основу модельного ряда марки составят разнообразные кроссоверы.

АВТОВАЗ отзывает десятки тысяч Lada Vesta и Lada Largus

АВТОВАЗ уведомил об отзыве более 22,7 тыс. автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тыс. автомобилей Lada Largus, проданных с октября 2021 года по август 2023 года. Автомобили отозвали из-за отсутствия блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС).