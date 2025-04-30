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Между Россией и КНДР построят автомобильный мост

Михаил Мишустин запустил строительство автомоста между Россией и КНДР

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Между Россией и КНДР будет построен новый автомобильный мост, его строительстве в режиме видеоконференции запустил премьер министр РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что мост будет проложен через реку Туманная в Приморском крае. По планам, сооружение возведут через 1,5 года.

Впервые о мосте между Россией и КНДР рассказал посол в Пхеньяне Александр Мацегора. В конце марта текущего года он сообщил РИА «Новости», что на тот момент стороны проводили подготовительные работы и дорабатывали проектные документы.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Ранее «За рулем» сообщал, что недорогая Skoda, которую собирали в России, появилась на рынке.

Источник: telegram-канал правительства России

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
30.04.2025 
Фото:Wikimedia
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