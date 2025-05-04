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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

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Повышение ставок утильсбора отложили до лета

С 1 мая правила расчета ставок утильсбора на автомобили, ввозимые из стран ЕАЭС, меняться не будут. По предварительной информации, повышение ставок отложили до лета.

Минивэн российского производства — рассказываем, сколько будет стоить!

На прошлой неделе на заводе группы «Соллерс» запустилось производство модели Sollers SF1 по полному циклу. Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предположил, сколько будет стоить эта модель.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
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Формульные болиды и «заряженные» Весты — АВТОВАЗ идет в гонки

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Команда Lada Sport Rosneft опубликовала планы на предстоящий сезон. В межсезонье гоночный коллектив АВТОВАЗа обновил состав пилотов и руководства, а также подготовился к выступлениям в новом классе гонок.

На Госуслугах планируют запустить сервис по оформлению ОСАГО

Минцифры и ЦБ изучают возможность запуска на Госуслугах сервиса по оформлению полиса ОСАГО. Предварительно, запуск пройдет в несколько этапов.

Какой будет электрическая Lada Aura: новые подробности

28 апреля Lada e-Aura впервые показали широкой публике на выставке «ЭлектроТранс-2025». Концепт получил 3-фазный электродвигатель с максимальной мощностью 163 л.с. с крутящим моментом 240 Нм. Опции совпадают с бензиновой Аура.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 22
04.05.2025 
Фото:
«За рулем»
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