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Бренд Haval зарегистрировал в России новые товарные знаки

Автопроизводитель Haval зарегистрировал в России новые марки Raval и Mey

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В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) России появились заявки на марки Raval и Mey. Они поступили от автомобильной компании Haval.

Заявки направило ООО «Хавейл Мотор Рус», а в описании перечня товаров и услуг для недавно запатентованных знаков указаны легковые, гибридные, автономные, электрические, гоночные, грузовые автомобили, а также запчасти, комплектующие и аксессуары.

Новые товарные знаки зарегистрированы 28 мая текущего года. Срок действия исключительного права на эти марки истекает 12 сентября 2034 года.

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Предположительно, китайский бренд таким способом создает на всякий случай «маскировочные» бренды во избежание вторичных санкций за присутствие на российском рынке. Сейчас в России официально продаются автомобили марок Haval и Wey, созвучные Raval и Mey.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый доступный внедорожник с полным приводом появится в России.

Источник: auto.mail.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 12
29.05.2025 
Фото:Unsplash
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