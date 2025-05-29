Бренд Haval зарегистрировал в России новые товарные знаки

Автопроизводитель Haval зарегистрировал в России новые марки Raval и Mey

В открытой базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) России появились заявки на марки Raval и Mey. Они поступили от автомобильной компании Haval.

Заявки направило ООО «Хавейл Мотор Рус», а в описании перечня товаров и услуг для недавно запатентованных знаков указаны легковые, гибридные, автономные, электрические, гоночные, грузовые автомобили, а также запчасти, комплектующие и аксессуары.

Новые товарные знаки зарегистрированы 28 мая текущего года. Срок действия исключительного права на эти марки истекает 12 сентября 2034 года.

Предположительно, китайский бренд таким способом создает на всякий случай «маскировочные» бренды во избежание вторичных санкций за присутствие на российском рынке. Сейчас в России официально продаются автомобили марок Haval и Wey, созвучные Raval и Mey.

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Источник: auto.mail.ru