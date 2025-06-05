Стало известно, сколько Haval зарабатывает с каждой машины в РФ

Бренд Haval может получать до $5 тысяч с одного собранного автомобиля в России

Бренд Haval может получать до $5 тыс. с одного собранного автомобиля в России, информирует Telegram-канал No Limits со ссылкой на собственные источники информации.

По данным одного осведомленного источника в автопроме России, маржа завода Haval в России может составлять около $4-5 тысяч (или до 20-25%) от рекомендованной розничной стоимости одного автомобиля.

При этом инсайдер отметил, что по европейским заводам средним уровнем маржинальности на одну машину считается 7-10%, реже – 15% (в премиальных и люксовых сегментах).

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: Telegram-канал No Limits