Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В Госдуме хотят снизить требования к тонировке автомобилей

Депутаты ГД от фракции ЛДПР предложили смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей. Согласно инициативе, автовладельцы смогут использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента (70%).

Как правильно пропускать скорую и полицию: объяснение Минтранса

Минтранс опубликовал разъяснения к поправкам в ПДД, в которых пропишут подробный алгоритм действий водителей при приближении транспорта со спецсигналами. В ведомстве отметили, что документ не дает новых преимуществ для таких автомобилей.

Кроссовер Lada и еще одна загадочная новинка АВТОВАЗа — вот что известно!

На грядущем Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ планирует представить сразу две перспективные модели бренда Lada. Презентация кроссовера Lada B+ Cross состоится 18 июня. Также на заводе анонсировали премьеру «еще одной новинки марки».

В России сильно упали продажи машин

В России продажи новых машин за первые 5 месяцев текущего года упали относительно января-мая 2024 года почти на 30%, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Физические кнопки в салонах машин хотят сделать обязательными

В России машины могут обязать оснащать минимальным набором физических кнопок. Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак высказал мнение, что отказ от физических кнопок в машинах еще больше опасен, чем разговор по телефону за рулем.