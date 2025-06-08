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Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
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Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
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В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
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В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
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Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

В Госдуме хотят снизить требования к тонировке автомобилей

Депутаты ГД от фракции ЛДПР предложили смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобилей. Согласно инициативе, автовладельцы смогут использовать тонировку на передних боковых стеклах при условии, что их светопропускание составляет не менее 60% от показателя, установленного требованиями техрегламента (70%).

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Как снизить температуру в салоне авто: самый простой и дешевый способ

Как правильно пропускать скорую и полицию: объяснение Минтранса

Минтранс опубликовал разъяснения к поправкам в ПДД, в которых пропишут подробный алгоритм действий водителей при приближении транспорта со спецсигналами. В ведомстве отметили, что документ не дает новых преимуществ для таких автомобилей.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Кроссовер Lada и еще одна загадочная новинка АВТОВАЗа — вот что известно!

На грядущем Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ планирует представить сразу две перспективные модели бренда Lada. Презентация кроссовера Lada B+ Cross состоится 18 июня. Также на заводе анонсировали премьеру «еще одной новинки марки».

В России сильно упали продажи машин

В России продажи новых машин за первые 5 месяцев текущего года упали относительно января-мая 2024 года почти на 30%, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Физические кнопки в салонах машин хотят сделать обязательными

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Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В России машины могут обязать оснащать минимальным набором физических кнопок. Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак высказал мнение, что отказ от физических кнопок в машинах еще больше опасен, чем разговор по телефону за рулем.

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Ушакова Ирина
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 460
08.06.2025 
Фото:
«За рулем»
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