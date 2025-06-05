#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
25 июня
В России сильно снизились цены на эти модели с пробегом: в чем причина?
Средняя стоимость б/у электромобилей упала на...
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
25 июня
Volkswagen отказывается от сенсорных панелей в пользу традиционных физических кнопок
Volkswagen анонсировал обновление...

Физические кнопки в салонах машин хотят сделать обязательными

В России могут обязать автопроизводителей оснащать авто физическими кнопками

В России машины могут обязать оснащать минимальным набором физических кнопок. Такое предложение прозвучало в рамках круглого стола в Общественной палате РФ.

Рекомендуем
Что изменилось для водителей с июня: неприятные нововведения

Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак высказал мнение, что современные машины похожи на смартфон. ПДД запрещают водителю за рулем пользоваться телефоном, так как это отвлекает его. Но экран мультимедиа, в сущности, является тем же смартфоном, сказал Коробчак.

Он считает, что отказ от физических кнопок в машинах еще больше опасен, чем разговор по телефону за рулем. Поэтому необходимо определить минимальный набор функций автомобиля, которые должны управляться обычными кнопками, и дать рекомендации для соответствующих органов.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

Источник: «Известия»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:freepik / wirestock
Количество просмотров 967
05.06.2025 
Фото:freepik / wirestock
Поделиться:
Оцените материал:
0