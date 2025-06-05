Физические кнопки в салонах машин хотят сделать обязательными

В России могут обязать автопроизводителей оснащать авто физическими кнопками

В России машины могут обязать оснащать минимальным набором физических кнопок. Такое предложение прозвучало в рамках круглого стола в Общественной палате РФ.

Заместитель председателя Всероссийского общества автомобилистов Владимир Коробчак высказал мнение, что современные машины похожи на смартфон. ПДД запрещают водителю за рулем пользоваться телефоном, так как это отвлекает его. Но экран мультимедиа, в сущности, является тем же смартфоном, сказал Коробчак.

Он считает, что отказ от физических кнопок в машинах еще больше опасен, чем разговор по телефону за рулем. Поэтому необходимо определить минимальный набор функций автомобиля, которые должны управляться обычными кнопками, и дать рекомендации для соответствующих органов.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России СТО получат доступ к технической документации автопроизводителей.

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Источник: «Известия»