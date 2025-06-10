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Западный скоростной диаметр Петербурга ждет несколько перекрытий

В Санкт-Петербурге движение на ЗСД перекроют с 9 по 16 июня

В ближайшие ночи запланированы дорожные работы на ЗСД, для выполнения которых будет осуществляться закрытие движения по участкам магистрали и съездам. Так, с 23:00 9 июня до 6:00 10 июня и с 23:00 10 июня до 6:00 11 июня перекроют съезд с Витебской развязки в сторону юга.

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С 23:00 11 июня до 6:00 12 июня будут закрыты съезд с Витебской развязки в сторону севера; съезд на Витебскую развязку с ЗСД при движении с севера на юг.

С 23:00 12 июня до 6:00 13 июня и с 23:00 13 июня по 6:00 14 июня закроют съезд с Витебской развязки в сторону юга.

С 23:00 13 июня до 6:00 14 июня перекроют съезд на Витебскую развязку с ЗСД в сторону Витебского проспекта.

С 23:00 14 июня до 6:00 15 июня будут перекрыты съезды с Витебской развязки в сторону юга, а также на Витебскую развязку с ЗСД в сторону Витебского проспекта.

С 23:00 15 июня до 6:00 16 июня перекроют съезд с Витебской развязки в сторону севера, съезд на Витебскую развязку с ЗСД в сторону Витебского проспекта.

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Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на покупку подержанных машин в лизинг резко вырос в России.

Источник: Магистраль Северной столицы

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Ушакова Ирина
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 3252
10.06.2025 
Фото:Wikimedia
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