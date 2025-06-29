Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

АВТОВАЗ представил Ниву мощностью 280 л.с.

АВТОВАЗ показал спортивный автомобиль Lada Niva Sport Turbo, подготовленный для участия в международном ралли-марафоне «Шелковый путь». Ранее завод выставлял на это соревнование Ниву, соответствующую техрегламенту зачета Т2, но машина этого года создана под требования более свободного зачета «Рейд Спорт». Это превратило почти серийный внедорожник в гоночный прототип, сохранивший с Нивой довольно отдаленное родство.

За непропуск авто с мигалками, но без раскраски, будут жестко наказывать

Правительство РФ поддержало поправки в КоАП, которые вводят строгие санкции для водителей, не уступивших дорогу машинам с мигалками, но без специальной цветографической раскраски на борту. Таких нарушителей предлагают штрафовать до 7,5 тысяч рублей или лишать прав на срок до года.

Hyundai планирует вернуться? Компания запатентовала в России новый суббренд

Hyundai Motor получила патент на товарный знак Palibrus в России, как сообщают «Известия» на основе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Права на использование знака действуют до 30 августа 2034 года.

Атом находится в шаге от запуска в серию — новые подробности!

Предсерийные электромобили Атом переданы внутренним командам проекта для дальнейших работ, сообщила пресс-служба компании-разработчика АО «Кама». Партия из 26 верификационных автомобилей серии VC (Vehicle Check) теперь будет использоваться для проверки и калибровки всех систем автомобиля, комплексных функциональных и сертификационных испытаний, а также валидации конструкции и процессов.

Внимание, новый штраф: был 500 рублей, стал 10 тысяч!

Госдума приняла законопроект о кратном увеличении штрафа за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудника полиции. Сейчас за невыполнение требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или лица, осуществляющего контроль в сфере транспорта, об остановке предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей. Нововведение устанавливает штрафы от 7000 до 10 000 рублей.