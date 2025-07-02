Россияне отказываются от европейских машин в пользу китайских: в чем причины

Опрос: 41% российских автолюбителей положительно относится к авто из КНР

Китайские машины больше не являются для россиян просто временной заменой ушедшим европейским и японским маркам. Согласно исследованию Aquarelle Research и LikePR, свыше 52% граждан готовы рассматривать их к покупке даже после возвращения знакомых брендов.

41% россиян положительно оценивают китайские легковые авто, еще 41% заняли нейтральную позицию, критически настроены 18% респондентов. Доля тех, кому не важна страна производства и марка автомобиля, составила 42%.

При этом 61% тех, кто совершал покупку автомобиля после 2021 года, рассматривали к покупке китайские машины, которые сейчас воспринимаются как современные и выгодные продукты.

Прежде всего, автомобилисты отмечают доступные цены «китайцев». С условием, что европейский аналог будет стоить на 1,5-2,0 млн рублей дороже, количество потенциальных покупателей увеличивается с 8% до 31%.

Также россияне указывают на большой выбор моделей, улучшение качества материалов отделки и электроники китайских машин, продвинутые системы безопасности, а также на ресурс авто в целом.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

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Источник: Quto.ru