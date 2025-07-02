#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Honda Vezel
16 июля
1,5 л, 124 л. с.: эти новые японские кроссоверы стоят дешевле 2 млн рублей
В РФ появились в продаже новые кроссоверы Honda...
Li i6
16 июля
Популярный в России бренд готовит свою самую доступную модель
Li Auto представит доступный электрокроссовер...
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
16 июля
Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?
Аналитики: запасы автомобилей у российских...

Россияне отказываются от европейских машин в пользу китайских: в чем причины

Опрос: 41% российских автолюбителей положительно относится к авто из КНР

Китайские машины больше не являются для россиян просто временной заменой ушедшим европейским и японским маркам. Согласно исследованию Aquarelle Research и LikePR, свыше 52% граждан готовы рассматривать их к покупке даже после возвращения знакомых брендов.

Рекомендуем
Кроссовер с вариатором дешевле миллиона – 5 вариантов к рассмотрению

41% россиян положительно оценивают китайские легковые авто, еще 41% заняли нейтральную позицию, критически настроены 18% респондентов. Доля тех, кому не важна страна производства и марка автомобиля, составила 42%.

При этом 61% тех, кто совершал покупку автомобиля после 2021 года, рассматривали к покупке китайские машины, которые сейчас воспринимаются как современные и выгодные продукты.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Прежде всего, автомобилисты отмечают доступные цены «китайцев». С условием, что европейский аналог будет стоить на 1,5-2,0 млн рублей дороже, количество потенциальных покупателей увеличивается с 8% до 31%.

Также россияне указывают на большой выбор моделей, улучшение качества материалов отделки и электроники китайских машин, продвинутые системы безопасности, а также на ресурс авто в целом.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Возвращение ушедших из РФ компаний: шаг назад или нет?
«Муж года»: водитель забыл на заправке жену, а вспомнил о ней через 300 км
Кипящая кислота и бензин — как жара выше 30 градусов убивает авто

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

Источник: Quto.ru

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3916
02.07.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0