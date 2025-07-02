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Дилеры и сервисные центры начали закрываться в России

НАПИ: В России сократилась дилерская сеть легковых автомобилей

Маркетинговое агентство НАПИ сообщает, что во втором квартале в России уменьшилось на 16 штук количество точек продаж автомобилей относительно первых трех месяцев текущего года, количество дилеров составляет сейчас 4340 точек.

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Уменьшилось и количество авторизованных сервисных центров: за эти же периоды их стало меньше на 40 единиц (сейчас насчитывается 4957 СТО).

Аналитики уточняют, что во втором квартале количество закрывающихся авторизованных точек продаж и СТО превысило количество открывающихся.

Так, открылось 84 дилерских центра, а закрылось более сотни. Что касается СТО, то открылось 84 объекта, а закрылось 124.

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Источник: НАПИ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10956
02.07.2025 
Фото:Depositphotos
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