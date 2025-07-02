Дилеры и сервисные центры начали закрываться в России

НАПИ: В России сократилась дилерская сеть легковых автомобилей

Маркетинговое агентство НАПИ сообщает, что во втором квартале в России уменьшилось на 16 штук количество точек продаж автомобилей относительно первых трех месяцев текущего года, количество дилеров составляет сейчас 4340 точек.

Уменьшилось и количество авторизованных сервисных центров: за эти же периоды их стало меньше на 40 единиц (сейчас насчитывается 4957 СТО).

Аналитики уточняют, что во втором квартале количество закрывающихся авторизованных точек продаж и СТО превысило количество открывающихся.

Так, открылось 84 дилерских центра, а закрылось более сотни. Что касается СТО, то открылось 84 объекта, а закрылось 124.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд iCaur начали регистрировать в России.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: НАПИ