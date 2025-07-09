#
Где сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Глава «Автотора» назвал условие возвращения BMW
9 июля
Глава «Автотора» назвал условие возвращения BMW
«Автотор» допустил возвращение BMW при передаче...
Детонация, срыв колодок, кипящие кислота и бензин — чем опасна жара для машин
9 июля
Детонация, срыв колодок, кипящие кислота и бензин — чем опасна жара для машин
Эксперт Ревин рассказал, как жара выше 30...
Sollers шокирует прогнозом авторынка по итогам года
9 июля
Sollers шокирует прогнозом авторынка по итогам года
Прогноз «Соллерса»: российский авторынок может...

Конкурент Haval F7 готовится к старту в РФ

Компания «Мир-Дистрибьютор» получает ОТТС на кроссовер MG HS для России

В ходе выставки «Иннопром 2025» в Екатеринбурге компания «Мир-Дистрибьютор» заявила о том, что в данный момент получает российское ОТТС на одну из новых моделей бренда MG.

Рекомендуем
Британская марка, китайская сборка, цена – от 2,279 млн

Напомним, эта марка с британскими корнями ныне принадлежит китайскому гиганту SAIC Motor, а речь идет о среднеразмерном кроссовере MG HS, который и показали на «Иннопроме». Габариты машины составляют 4600 х 1890 х 1664 мм, что немногим скромнее, чем у популярного в РФ Haval F7. Под капотом – вполне ожидаемые для китайского автопрома 1.5 турбо (172 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом или же 2.0 турбо (231 л.с.), работающий с 9-диапазонной АКП. Привод – только передний.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Как ранее сообщал «За рулем», этот паркетник российский дистрибьютор собирался выводить на рынок еще в первом полугодии 2024 года, но, видимо, что-то пошло не так.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Компания «Мир-Дистрибьютор» начала официально представлять марку MG с начала 2024 года, продажи начались в феврале – с седана MG 5 с длиной кузова 4601 мм и 114-сильным движком. Планировалось, что за год на российский рынок выйдет десять новых моделей, дилерская сеть вырастет до 50 центров в всей России, а в перспективе бренд войдет в топ-10 российского авторынка.

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
09.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о MG HS

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв