Конкурент Haval F7 готовится к старту в РФ

Компания «Мир-Дистрибьютор» получает ОТТС на кроссовер MG HS для России

В ходе выставки «Иннопром 2025» в Екатеринбурге компания «Мир-Дистрибьютор» заявила о том, что в данный момент получает российское ОТТС на одну из новых моделей бренда MG.

Напомним, эта марка с британскими корнями ныне принадлежит китайскому гиганту SAIC Motor, а речь идет о среднеразмерном кроссовере MG HS, который и показали на «Иннопроме». Габариты машины составляют 4600 х 1890 х 1664 мм, что немногим скромнее, чем у популярного в РФ Haval F7. Под капотом – вполне ожидаемые для китайского автопрома 1.5 турбо (172 л.с.) в паре с 7-ступенчатым роботом или же 2.0 турбо (231 л.с.), работающий с 9-диапазонной АКП. Привод – только передний.

Как ранее сообщал «За рулем», этот паркетник российский дистрибьютор собирался выводить на рынок еще в первом полугодии 2024 года, но, видимо, что-то пошло не так.

Компания «Мир-Дистрибьютор» начала официально представлять марку MG с начала 2024 года, продажи начались в феврале – с седана MG 5 с длиной кузова 4601 мм и 114-сильным движком. Планировалось, что за год на российский рынок выйдет десять новых моделей, дилерская сеть вырастет до 50 центров в всей России, а в перспективе бренд войдет в топ-10 российского авторынка.

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Источник: Китайские автомобили