Подешевели, но доступнее не стали: что с ценами на кроссоверы Chery

В РФ в июле снизились цены на два кроссовера Chery на 70-100 тыс. рублей

Компания Chery снизила цены на свои кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7L в России.

Для компактного Tiggo 4, который теперь представлен в четырех комплектациях 2025 года, цена упала на 70 тысяч рублей для «средних» исполнений Active и Prime. Теперь их стоимость составляет:

Active 2025 года – 2 220 000 рублей;

Prime 2025 года – 2 350 000 рублей.

При этом прямые скидки, которые ранее позволяли сэкономить те же 70 тысяч рублей, отменены, что означает, что фактически доступность этих комплектаций не изменилась.

Chery Tiggo 4

Цены на новую базовую версию MT Line с механической коробкой, выпущенную месяц назад, и топовый вариант Ultra остались без изменений: 1 999 000 и 2 620 000 рублей соответственно. Прошлогодние модели Tiggo 4 также сохраняют прежние расценки от 2 110 000 до 2 570 000 рублей.

Что касается Tiggo 7L, изменения аналогичны. Все три переднеприводные версии 2025 года (Active, Prime и Ultra) стали дешевле на 100 тысяч рублей. Однако так же, как и в случае с Tiggo 4, они утратили прямые скидки в тех же размерах, поэтому реальная доступность кроссовера не изменилась.

Chery Tiggo 7L

Цены на переднеприводный Chery Tiggo 7L 2025 года:

Active 2WD – 2 680 000 рублей;

Prime 2WD – 2 880 000 рублей;

Ultra 2WD – 3 000 000 рублей.

На полноприводные версии, которые появились в продаже в конце июня, цены остались прежними. Базовая версия Active с полным приводом стоит 2 880 000 рублей, Prime – 3 080 000 рублей, а топовая Ultra – 3 230 000 рублей.

Также возможно приобрести комплектации 2024 года. Прошлогодние переднеприводные кроссоверы стоят от 2 980 000 до 3 100 000 рублей. Цены на полноприводные модели 2024 года аналогичны новинкам 2025 года, однако с недавними прямыми скидками они стали на 100 тысяч рублей дешевле.

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Источник: «Автоновости дня»