Подешевели, но доступнее не стали: что с ценами на кроссоверы Chery
Компания Chery снизила цены на свои кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 7L в России.
Для компактного Tiggo 4, который теперь представлен в четырех комплектациях 2025 года, цена упала на 70 тысяч рублей для «средних» исполнений Active и Prime. Теперь их стоимость составляет:
- Active 2025 года – 2 220 000 рублей;
- Prime 2025 года – 2 350 000 рублей.
При этом прямые скидки, которые ранее позволяли сэкономить те же 70 тысяч рублей, отменены, что означает, что фактически доступность этих комплектаций не изменилась.
Цены на новую базовую версию MT Line с механической коробкой, выпущенную месяц назад, и топовый вариант Ultra остались без изменений: 1 999 000 и 2 620 000 рублей соответственно. Прошлогодние модели Tiggo 4 также сохраняют прежние расценки от 2 110 000 до 2 570 000 рублей.
Что касается Tiggo 7L, изменения аналогичны. Все три переднеприводные версии 2025 года (Active, Prime и Ultra) стали дешевле на 100 тысяч рублей. Однако так же, как и в случае с Tiggo 4, они утратили прямые скидки в тех же размерах, поэтому реальная доступность кроссовера не изменилась.
Цены на переднеприводный Chery Tiggo 7L 2025 года:
- Active 2WD – 2 680 000 рублей;
- Prime 2WD – 2 880 000 рублей;
- Ultra 2WD – 3 000 000 рублей.
На полноприводные версии, которые появились в продаже в конце июня, цены остались прежними. Базовая версия Active с полным приводом стоит 2 880 000 рублей, Prime – 3 080 000 рублей, а топовая Ultra – 3 230 000 рублей.
Также возможно приобрести комплектации 2024 года. Прошлогодние переднеприводные кроссоверы стоят от 2 980 000 до 3 100 000 рублей. Цены на полноприводные модели 2024 года аналогичны новинкам 2025 года, однако с недавними прямыми скидками они стали на 100 тысяч рублей дешевле.
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Источник: «Автоновости дня»