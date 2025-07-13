Компас и Валдай, подвиньтесь: представлена новая коммерческая техника

Китайский бренд SDAC представил два грузовика для России и анонсировал еще один

На выставке «Иннопром 2025» официально представлена коммерческая техника бренда SDAC, являющегося частью китайского холдинга Weichai.

Показаны две машины, анонсирована еще одна. Фактически вся линейка – конкуренты новых семейств КАМАЗа и ГАЗа, соответственно, Компаса и Валдая. А часть линейки метит в нишу более компактных ГАЗелей. Так, один из выставочных образцов – изотермический фургон на базе шасси SDAC J7,5 для перевозки товаров, требующих соблюдения температурного режима. Колесная база фургона – 3300 мм, полная масса – 3,5 тонны. Под кабиной – дизель 2.3, 125 л.с., 370 Нм.

Фургон с габаритами 4400 / 2200 / 2200 мм позволяет вместить восемь европаллет. Он изготовлен по бескаркасной технологии, методом вакуумной склейки.

Вторая показанная в Екатеринбурге модель – платформенный сдвижной эвакуатор SDAC K7,5. Тут колесная база – уже 4200 мм, полная масса – 7,5 тонн, снаряженная – 4500 кг, грузоподъемность — 3000 кг. Дизель 3-литровый, с отдачей 144 л.с. и 414 Нм. В арсенале – гидравлическая лебедка с поперечным смещением и гибким оцинкованным тросом длиною 20 м.

И третья модель, которую пока не показали, но анонсировали на второе полугодие 2025 года – SDAC K12, адаптированный под российского покупателя. При полной массе 12 тонн будет три варианта колесной базы: 4200, 4740 и 5300 мм.

Среди сильных качеств называются прочная рама с прямой балкой, увеличенный топливный бак (350 л) из алюминиевого сплава, кабина со спальным местом, системы ABS, ESC и ASR (антибукс). Уже в базе – сиденье водителя на пневмоподвеске и передние дисковые тормоза (задние доступны за доплату), а в будущем обещают внедрить заднюю пневмоподвеску и климат-контроль. Достаточно, чтобы потеснить Валдай с Компасом и прочую уже имеющуюся в РФ развозную технику?