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Это самый маленький БЕЛАЗ – что он может?

БЕЛАЗ показал самую компактную свою модель – она берет на борт 30 тонн

В сентябре белорусский гигант грузового автопрома БЕЛАЗ завершил заводские испытания модели БЕЛАЗ-7540Т с новым двигателем. Эта модель относится к классической серии самосвалов малой грузоподъемности – она способна принять на борт «всего» 30 тонн. Эта самая легкая и компактная машина в семействе белорусских большегрузов.

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БЕЛАЗ-7540Т – шестая по счету модификация классического БЕЛАЗ-7540, которая отличается новым эффективным дизелем с отдачей 353 кВт (480 л.с.) в паре с гидромеханической передачей, имеющей пять ступеней вперед и две назад. На заводе говорят, что новый силовой агрегат обеспечивает экономичность и оптимальную скорость на подъеме.

Производители двигателя и коробки не называются, но с недавних пор БЕЛАЗ сотрудничает с Weichai. А вот гидравлическая подвеска – собственного производства БЕЛАЗ. Преимущества – плавность хода, устойчивость на карьерных дорогах, комфорт водителя и обеспечение безопасности узлов.

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Понятно, что БЕЛАЗ-7540Т – не совсем обычный БЕЛАЗ, все же в этой «весовой категории» мы привыкли видеть технику КАМАЗ и МАЗ. Но БЕЛАЗ выпускает и легкие 30-тонники, и брутальные 220-тонные машины – как раз недавно десять БЕЛАЗов с грузоподъемностью 220 тонн пополнили автопарк техники угольных разрезов Кузбасса...

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Источник: БЕЛАЗ

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
20.09.2024
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