Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Nissan X-Trail
19 июля
Абсолютно новый Nissan X-Trail впервые показали во всей красе
Nissan показал тизеры нового X-Trail с...
Еще один российский город запретил электросамокаты
19 июля
Еще один российский город запретил электросамокаты
В Елабуге введен запрет на аренду средств...
Xiaomi осудили за использование чипов для смартфонов в автомобилях
19 июля
Xiaomi осудили за использование чипов для смартфонов в автомобилях
Ли Фэнган: Использование потребительских чипов...

5 метров длины, 6 мест, полный привод — новый флагман едет в РФ

Флагманский гибридный кроссовер GAC S9 приедет в Россию в 2026 году

Китайская компания GAC в очередной раз подтвердила серьезность намерений по поводу российского авторынка.

Рекомендуем
Масато Катсумата: GAC — это Toyota нового времени

Вслед за дебютом полноприводной версии GAC GS4, разработанной специально для России, нас ожидает приезд флагманского GAC S9, который еще даже не вышел на китайский рынок. Однако в ходе пресс-тура, организованного российским дистрибьютором GAC, официальные представители компании подтвердили, что GAC S9 появится на российском авторынке уже в 2026 году.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Первая информация о новинке уже есть: например, габариты GAC S9 составляют 5060 x 1950 x 1760 мм при колесной базе 2930 мм.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Это очень близко к Lixiang L8, длина кузова которого 5080 мм (и тоже 6 мест), а колесная база – 3005 мм. И пусть у Lixiang есть более просторный L9, но вот «восьмерку» GAC кое в чем переигрывает. О обеих машин в составе гибридной установки присутствует 1.5 турбо, но запас хода на чистом электричестве у GAC S9 составляет 252 км (у Li – всего 175 км), а суммарный – 1200 км, тогда как конкурент может протянуть лишь 1135 км. Впрочем, все это условности – ждем цен и очных сравнений!

Источник: Китайские автомобили

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
19.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0