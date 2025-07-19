5 метров длины, 6 мест, полный привод — новый флагман едет в РФ

Флагманский гибридный кроссовер GAC S9 приедет в Россию в 2026 году

Китайская компания GAC в очередной раз подтвердила серьезность намерений по поводу российского авторынка.

Вслед за дебютом полноприводной версии GAC GS4, разработанной специально для России, нас ожидает приезд флагманского GAC S9, который еще даже не вышел на китайский рынок. Однако в ходе пресс-тура, организованного российским дистрибьютором GAC, официальные представители компании подтвердили, что GAC S9 появится на российском авторынке уже в 2026 году.

Первая информация о новинке уже есть: например, габариты GAC S9 составляют 5060 x 1950 x 1760 мм при колесной базе 2930 мм.

Это очень близко к Lixiang L8, длина кузова которого 5080 мм (и тоже 6 мест), а колесная база – 3005 мм. И пусть у Lixiang есть более просторный L9, но вот «восьмерку» GAC кое в чем переигрывает. О обеих машин в составе гибридной установки присутствует 1.5 турбо, но запас хода на чистом электричестве у GAC S9 составляет 252 км (у Li – всего 175 км), а суммарный – 1200 км, тогда как конкурент может протянуть лишь 1135 км. Впрочем, все это условности – ждем цен и очных сравнений!

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Источник: Китайские автомобили