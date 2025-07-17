Легендарный европейский кроссовер снова продают в России: известна цена

В РФ начались продажи Mini Countryman 2025 года по цене от 7,35 млн рублей

В России в продаже появились новые Mini Countryman 2025 года. Все автомобили были завезены через параллельный импорт и предназначены для европейского рынка, что подтверждают указанные VIN-коды.

Начальная цена на модель в комплектации John Cooper Works Trim составляет 7 350 000 рублей в московских автосалонах. Более продвинутые версии автомобиля начинаются от 8 190 000 рублей. При покупке в кредит дилер предлагает двухлетнюю гарантию на кроссовер.

Все представленные автомобили оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем B48 мощностью 204 лошадиные силы и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией с полным приводом.

Mini Countryman 2025

Кроме того, одна из московских компаний предлагает модель Countryman с гибридным двигателем мощностью 218 лошадиных сил по цене 7 590 000 рублей. Доступны различные цветовые решения и варианты отделки.

Несколько дилеров в Краснодаре, Сочи и Новосибирске согласны привезти эту модель под заказ, что дает возможность клиентам сэкономить до 1 миллиона рублей. Цены на автомобили из ближайших поставок начинаются от 5,49 миллиона рублей с учетом действующих скидок и специальных предложений.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый автомобильный бренд Aion появится в России.

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Источник: «Российская газета»