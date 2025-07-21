Дешевле 3 млн: В РФ возобновили продажи самого надежного автомобиля

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Subaru Forester по цене от 2,7 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester, который в этом году снова получил статус самого надежного автомобиля в России, продолжают поставлять в страну по альтернативным схемам. На одном из бесплатных сайтов цены на него начинаются с 2 700 000 рублей.

За столько компания из Владивостока предлагает новый праворульный Forester под заказ в комплектации Sport, которая включает светодиодные фары, комбинированный салон из ткани и экокожи, систему кругового обзора с парктрониками, электропривод сидений, люк в крыше, бесключевой доступ и подогрев руля.

Под капотом 177-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,8 литра, работающий в паре с вариатором и полным приводом. Другой поставщик из Владивостока оценил аналогичный кроссовер с кожаным салоном в 3 000 000 рублей.

Subaru Forester

Леворульный Subaru Forester с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем, также оснащенный вариатором и полным приводом, будет стоить 3 300 000 рублей. Доставку такого автомобиля можно заказать в Новосибирске, а его комплектация более богатая: присутствует крупный сенсорный экран и кожаный мультируль.

В Перми цена на аналогичный 150-сильный кроссовер составляет 3 950 000 рублей, тогда как в Набережных Челнах и Воронеже он стоит 4 100 000 и 4 150 000 рублей соответственно.

Интерьер Subaru Forester

В то же время, во Владивостоке можно приобрести 177-сильную версию за 3 700 000 рублей, в крупных московских дилерских центрах такая модель оценена в 4 650 000 рублей.

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Источник: «Автоновости дня»