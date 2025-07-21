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Дешевле 3 млн: В РФ возобновили продажи самого надежного автомобиля

В РФ в продажу вышли новые кроссоверы Subaru Forester по цене от 2,7 млн рублей

Кроссовер Subaru Forester, который в этом году снова получил статус самого надежного автомобиля в России, продолжают поставлять в страну по альтернативным схемам. На одном из бесплатных сайтов цены на него начинаются с 2 700 000 рублей.

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За столько компания из Владивостока предлагает новый праворульный Forester под заказ в комплектации Sport, которая включает светодиодные фары, комбинированный салон из ткани и экокожи, систему кругового обзора с парктрониками, электропривод сидений, люк в крыше, бесключевой доступ и подогрев руля.

Под капотом 177-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,8 литра, работающий в паре с вариатором и полным приводом. Другой поставщик из Владивостока оценил аналогичный кроссовер с кожаным салоном в 3 000 000 рублей.

Subaru Forester
Subaru Forester
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ТЕСТ МАСЕЛ

Леворульный Subaru Forester с 2,0-литровым 150-сильным атмосферным двигателем, также оснащенный вариатором и полным приводом, будет стоить 3 300 000 рублей. Доставку такого автомобиля можно заказать в Новосибирске, а его комплектация более богатая: присутствует крупный сенсорный экран и кожаный мультируль.

В Перми цена на аналогичный 150-сильный кроссовер составляет 3 950 000 рублей, тогда как в Набережных Челнах и Воронеже он стоит 4 100 000 и 4 150 000 рублей соответственно.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester

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В то же время, во Владивостоке можно приобрести 177-сильную версию за 3 700 000 рублей, в крупных московских дилерских центрах такая модель оценена в 4 650 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Subaru
21.07.2025 
Фото:Subaru
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Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21