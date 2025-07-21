Заряженный универсал на базе Весты — первые фото!

АВТОВАЗ представил 145-сильный универсал Lada Vesta Sport

19 июля на Дне открытых дверей в Тольятти, посвященном 59-летию АВТОВАЗа, впервые был показан спортивный универсал, расширяющий линейку грядущей Весты Спорт.

Показанная машина в ярко-вишневом цвете именуется Lada Vesta Sport, но в серийном варианте, по всей видимости, в названии будет присутствовать указание на тип кузова в виде букв SW, так что новинка получит имя Lada Vesta SW Sport или Lada Vesta Sport SW. Официальных комментариев на этот счет пока нет. Как бы то ни было, а это абсолютная премьера – ранее Vesta Sport выпускалась исключительно в кузове седан.

Судя по фото с презентации, модификация сохранит агрессивный облик с аэродинамическим обвесом и обзаведется колесными дисками в новом дизайне с шинами 205/50 R17. Салон порадует поклонников спортивного стиля сиденьями с развитой боковой поддержкой и обивкой из кожи и алькантары, черным потолком, рулем с красной прострочкой а также обновленными приборной панелью и рукоятью 6-ступенчатой МКП.

Это новая китайская коробка WLY 6MF23G, и она работает в паре с разогнанным до 145 л.с. двигателем 1.8 Evo, в базовой версии выдающим 122 л.с. До 100 км/ч универсал снаряженной массой 1382 кг разгоняется за 10 секунд, а максималка составляет 192 км/ч.

Также в арсенале у «спорт-вагона» – заниженная подвеска (клиренс – 158 мм) со спортивными настройками, увеличенные диски передних тормозов (они дисковые «по кругу»), перекалиброванное рулевое управление.

По комплектации спортивные Весты копируют топ-версию: ESC, две подушки, мультимедийная система Enjoy Vision Pro, кондиционер, подогрев всех сидений, круиз-контроль с ограничителем скорости, камера заднего вида. Ранее сообщалось, что перезапуск спортивной версии Весты должен состояться во втором квартале 2025 года, причем в продажу сразу пойдут и седан, и универсал. Цены, по предварительным оценкам, будут стартовать от 2,6-2,7 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Sport ROSNEFT, RCI News, Auto.ru