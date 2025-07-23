Тест-драйв электромобиля Атом – первые впечатления

Гонщик Алексей Басов протестировал перспективный российский электромобиль Атом

Стартап «Атом» опубликовал короткий ролик о том, как предсерийную машину тестирует российский гонщик Алексей Басов.

Тестовая поездка проходила на картодроме, для заездов использовался автомобиль серии VC, то есть изготовленный на заводе «Москвич» уже на основной оснастке. На этой серии прототипов, состоявшей из 26 машин, заводчане отлаживали производство, а затем – передали машины испытателям. У машины в кадре были отключены системы активной безопасности, отмечает пресс-служба.

Понятно, что видео носит по большей части маркетинговый характер, но некоторую информацию из слов Алексея Басова все же можно почерпнуть:

заднеприводный электромобиль дарит много эмоций;

ощущается, что у машины низкий центр тяжести – это хорошо для управляемости;

автомобиль воспринимается как «собранный», уверенно проходит повороты;

динамика разгона и тормоза – на высоком уровне;

машина компактная, но салон – широкий, просторный;

в салоне тихо, не слышно работы двигателя.

Привлеченный к этим заездам гонщик Алексей Басов в 2015 году стал победителем гонки «24 часа Ле-Мана» в классе LMGTE Am, он является чемпионом мира по гонкам на выносливость и пилотом автоспортивной программы SMP Racing. Для «Атома» эта маркетинговая акция не первая – ранее один из прототипов свозили на Северный полюс. А после этого машину протестировал глава Минпромторга Антон Алиханов – и сообщил, что подготовка к запуску в серию идет по плану, он состоится во второй половине 2025 года (ранее указывался июль 2025).

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Источник: АТОМ