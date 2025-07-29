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Названы самые популярные люксовые автомобили в России

Марка Bentley возглавила рынок подержанных люксовых автомобилей в РФ

В период с января по июнь 2025 года россияне приобрели 1245 автомобилей сегмента Luxury. Это на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было продано 1055 машин. Рост в данном сегменте вторички наблюдается с апреля текущего года.

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Более 35% всех подержанных люксовых автомобилей, купленных за первую половину года, пришлось на марку Bentley (441 ед.). Бренды Rolls-Royce и Maserati реализовали 232 и 203 автомобиля соответственно.

Также россияне приобрели 190 подержанных Lamborghini, 142 Ferrari и 37 Aston Martin. Тройку лидеров среди подержанных люксовых моделей по итогам шести месяцев замыкают Bentley Continental GT с 201 экземпляром, Lamborghini Urus (148 штук) и Bentley Bentayga (120 штук).

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ТЕСТ МАСЕЛ

В июне 2025 года россияне купили 231 подержанный люксовый автомобиль, что на 12% больше по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 7
29.07.2025 
Фото:Unsplash
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