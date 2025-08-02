#
Ремонт этих машин по ОСАГО подешевел

Mains: цены на ремонт китайских автомобилей по ОСАГО снизились в РФ на 6%

По данным исследования страхового брокера Mains, отмечена значительная разница в стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО в России в первом полугодии 2025 года в зависимости от региона производства.

Средняя цена ремонта китайских машин (без учета страховых лимитов) снизилась на 6% по сравнению с прошлым годом, составив 93,5 тысячи рублей.

В то же время ремонт европейских автомобилей подорожал на 31,8%, достигнув 173,3 тысячи рублей. Средняя стоимость ремонта японских авто подорожала до 172,7 тысячи рублей (увеличение на 4,5 тысячи рублей), а корейских – до 99,9 тысячи рублей (рост на 2,4 тысячи).

Основные повреждаемые детали – бамперы: задний бампер подлежал замене в 29% случаев, передний – в 20%. Третье место занимают передние фары (23%). Замена передних крыльев происходила в 16% случаев, крышек багажника – в 14%, задних дверей – в 13%.

Ремонт деталей, таких как задний фонарь, решетка радиатора, колесный диск и передняя дверь, фиксировался лишь в 11% случаев, а капот требовался замены у 8% водителей. Наибольшие расходы на ремонт приходились на замену задних дверей (57,8 тысячи рублей), крышек багажника (53,6 тысячи рублей) и передних фар (40,5 тысячи рублей).

По итогам первого полугодия 2025 года, в количестве страховых случаев по ОСАГО лидируют автомобили Lada (12,5%), за ними следуют Toyota (10%), Kia (9,7%), Hyundai (8,9%) и Volkswagen (7,4%).

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ раскрыл интересную особенность трансмиссии новой Lada Iskra.

Источник: ТАСС

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
02.08.2025 
