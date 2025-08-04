На этот кроссовер в августе дают скидку до 660 тыс. рублей

Belgee увеличивает скидки на дорогие версии кроссовера X70

В августе бренд Belgee предлагает особые условия на покупку кроссовера X70 в комплектациях Prestige и Prestige+.

Общая выгода достигает 630 000 и 660 000 рублей соответственно, включая скидки и трейд-ин бонусы.

В первом случае сумма складывается из прямой выгоды, составляющей 460 000 рублей, и преимущества в размере 170 000 рублей благодаря использованию схемы трейд-ин.

Во втором случае сумма прямой выгоды возрастает до 490 000 рублей при сохранении аналогичных преимуществ по программе трейд-ин.

В этих версиях доступны полный привод, гибридная система 48V, умные ассистенты и премиальная отделка. Цены стартуют от 2 691 190 рублей.

Базовая комплектация Active по-прежнему доступна от 2 275 990 рублей.

Для модели X50 условия не изменились: стартовая цена – от 1 939 990 рублей с выгодой до 540 000 рублей в версии Active.

На все модели Belgee действует рассрочка 0,01% годовых без первоначального взноса. Срок кредита зависит от размера предоплаты.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Belgee