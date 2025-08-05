Эти приметы помогут распознать обман при покупке машины

Эксперт Родионов рассказал, как избежать покупки авто с убитым двигателем

Автоэксперт Никита Родионов, технический директор сети автосервисов Fit Service, рассказал, на что обращать внимание при проверке автомобиля, чтобы не купить машину с проблемным двигателем.

В первую очередь, стоит обратить внимание на цвет дыма, выбрасываемого из выхлопной трубы при прогреве двигателя. Сизый дым говорит о сильном износе и высоком потреблении масла. Белый пар, который не рассеивается после прогрева и имеет запах антифриза, может указывать на повреждение прокладки головки блока цилиндров, а черный дым, как правило, сигнализирует о неисправностях в топливной системе.

Не менее важно провести детальный осмотр подкапотного пространства: ищите утечки масла, антифриза и прочих жидкостей, особенно в области соединения головки и блока цилиндров. Следы неаккуратного герметика, нестандартные запчасти, новые болты или отметины от инструмента также могут свидетельствовать о проведенных ремонтах или скрытых проблемах.

При оценке работы двигателя он должен функционировать ровно, без значительных вибраций при холостом ходу, посторонних звуков или металлического стука. Нестабильность оборотов на холостом ходу также является негативным признаком.

Обратите внимание и на приборную панель: загорающаяся лампочка «Check Engine» или другие индикаторы требуют серьезной диагностики. Эксперт предостерегает, что некоторые мошенники могут убирать лампочки, поэтому полезно иметь под рукой простой диагностический сканер, хотя для выявления стертых или «плавающих» ошибок потребуется профессиональное оборудование.

Не забудьте провести тест-драйв: автомобиль должен нормально набирать обороты, без зависаний, рывков или нехарактерных звуков. Если разгон происходит медленно, это может указывать на серьезные неисправности. Также стоит проверить выхлоп во время интенсивного разгона.

Родионов добавил, что приведенные методы служат лишь для первичной оценки. Для полноценной уверенности в исправности двигателя необходима профессиональная диагностика на СТО, которая включает замер компрессии, проверку на утечки в поршневой группе и состояние колец, а также эндоскопию цилиндров для выявления задиров и других недостатков.

Источник: «Российская газета»