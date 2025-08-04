Два кроссовера российской сборки второй месяц ставят рекорд по продажам
Продажи автомобилей марки Xcite через дилерскую сеть Lada в июле 2025 года в РФ выросли в 2,6 раза по сравнению с июлем 2024 года, до 2 тыс. единиц. Пресс-служба бренда сообщает, что бренд демонстрирует рекордные результаты продаж уже второй месяц подряд.
Основная часть реализованных автомобилей пришлась на среднеразмерный универсальный кроссовер X-Cross 7, в июле в России было продано 1,7 тыс. таких машин.
При этом полноразмерный X-Cross 8 разошелся тиражом в 343 экземпляра. Всего за семь месяцев в РФ продали 5,9 тыс. автомобилей Xcite.
На российском рынке представлено два кроссовера бренда: переднеприводный среднеразмерный X-Cross 7 и полноразмерный с возможностью подключения полного привода X-Cross 8.
Продажи автомобилей осуществляются через дилерскую сеть Lada.
Автомобили бренда Xcite производит ООО «Автозавод Санкт-Петербург».
Источник: «Автостат»