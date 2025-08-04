#
МолнияИнтерАвтоМеханикаЖурнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиIQ-тестыАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
26 августа
Новый кроссовер российского производства за 2,2 млн — что в нем есть?
Объявлен старт продаж кроссовера Tenet 4 —...
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
26 августа
Россияне массово везут автомобили через Владивосток
В России установлен рекорд по ввозу машин через...
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
26 августа
Производство моторов Haval в России — показываем наглядно!
Максим Кадаков показал, как делают двигатели на...

Два кроссовера российской сборки второй месяц ставят рекорд по продажам

«Автостат»: в России продажи машин Xcite выросли в 2,6 раза

Продажи автомобилей марки Xcite через дилерскую сеть Lada в июле 2025 года в РФ выросли в 2,6 раза по сравнению с июлем 2024 года, до 2 тыс. единиц. Пресс-служба бренда сообщает, что бренд демонстрирует рекордные результаты продаж уже второй месяц подряд.

Рекомендуем
Раритет или автохлам: как будут избавлять от старых машин наши дороги

Основная часть реализованных автомобилей пришлась на среднеразмерный универсальный кроссовер X-Cross 7, в июле в России было продано 1,7 тыс. таких машин.

При этом полноразмерный X-Cross 8 разошелся тиражом в 343 экземпляра. Всего за семь месяцев в РФ продали 5,9 тыс. автомобилей Xcite.

На российском рынке представлено два кроссовера бренда: переднеприводный среднеразмерный X-Cross 7 и полноразмерный с возможностью подключения полного привода X-Cross 8.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Продажи автомобилей осуществляются через дилерскую сеть Lada.

Автомобили бренда Xcite производит ООО «Автозавод Санкт-Петербург».

XCite X-Cross 7
XCite X-Cross 7
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Выяснили, насколько подорожали запчасти для Лады и УАЗа
Еще одна госпошлина станет дороже...
Точно везде проедет — показали прорывной российский вездеход

Ранее «За рулем» сообщал, как проверить авто на предмет залога перед покупкой.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:XCite
Количество просмотров 25691
04.08.2025 
Фото:XCite
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о XCITE X-Cross 7

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв