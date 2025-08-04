Топ-5 премиум-автомобилей в России

«Автостат»: продажи новых премиум-автомобилей в России упали на 41%

В России с января по июнь 2025 года было реализовано 47 тысяч новых премиальных автомобилей, что на 41% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, согласно данным аналитического агентства «Автостат».

Лидером по объемам продаж премиум-автомобилей остается Exeed с результатом 9,7 тысяч единиц.

На втором месте находится бренд Tank, который реализовал 8,2 тысячи автомобилей, а тройку замыкает BMW с 5,3 тысячами единиц.

Кроме того, в пятерку самых популярных премиум-марок за первые шесть месяцев года вошли Lixiang с 5,1 тысячи автомобилей и Mercedes-Benz, который продал 3,2 тысячи единиц.

Источник: «Автостат»