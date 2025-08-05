У популярных корейских кроссоверов обнаружен дефект дверей

В США отзывают 200 тыс. кроссоверов Kia Telluride из-за молдингов дверей

Южнокорейская компания Kia инициировала отзыв 201 149 кроссоверов Kia Telluride, выпущенных в период с 2022 по 2024 годы, в США. Причиной стали молдинги дверей, которые могут со временем ослабнуть и отпасть во время движения, как сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв попадают автомобили, произведенные с октября 2022 года до сентября 2024 года.

По информации NHTSA, проблема возникла из-за неправильного нанесения клея поставщиком Saedong из Южной Кореи, что может привести к полному отделению наружного молдинга от кузова.

Чтобы решить эту проблему, Kia заменит дверные молдинги на новые, использующие более надежный клей и оснащенные дополнительным механическим фиксатором.

Данные улучшенные детали начали применяться в производстве Telluride с конца сентября 2024 года.

Владельцы автомобилей будут получать уведомления о необходимости ремонтных работ начиная с конца сентября 2025 года, причем ремонт будет проводиться бесплатно.

Еще одна проблема обнаружена у седанов Kia K5 2023–2025 г. в., дефект касается отделки стоек кузова. Отзывают свыше 100 тыс. автомобилей.

Kia Telluride

Источник: NHTSA