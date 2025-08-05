#
У популярных корейских кроссоверов обнаружен дефект дверей

В США отзывают 200 тыс. кроссоверов Kia Telluride из-за молдингов дверей

Южнокорейская компания Kia инициировала отзыв 201 149 кроссоверов Kia Telluride, выпущенных в период с 2022 по 2024 годы, в США. Причиной стали молдинги дверей, которые могут со временем ослабнуть и отпасть во время движения, как сообщает Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA).

Под отзыв попадают автомобили, произведенные с октября 2022 года до сентября 2024 года.

По информации NHTSA, проблема возникла из-за неправильного нанесения клея поставщиком Saedong из Южной Кореи, что может привести к полному отделению наружного молдинга от кузова.

Чтобы решить эту проблему, Kia заменит дверные молдинги на новые, использующие более надежный клей и оснащенные дополнительным механическим фиксатором.

Данные улучшенные детали начали применяться в производстве Telluride с конца сентября 2024 года.

Владельцы автомобилей будут получать уведомления о необходимости ремонтных работ начиная с конца сентября 2025 года, причем ремонт будет проводиться бесплатно.

Еще одна проблема обнаружена у седанов Kia K5 2023–2025 г. в., дефект касается отделки стоек кузова. Отзывают свыше 100 тыс. автомобилей.

Kia Telluride
Ранее «За рулем» сообщал, что реакция россиян изменила позицию РОАД по налогам на старые авто.

Источник: NHTSA

