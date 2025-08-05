Почему расход бензина резко увеличился? Основные причины

Эксперт Корнев: Расход топлива может резко вырасти из-за его низкого качества

Самая частая причина внезапно увеличившегося расхода топлива – в его плохом качестве, отмечает руководитель управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Сгорание при этом происходит внештатно, поэтому блок управления двигателем дает команду на дополнительное обогащение смеси за счет увеличенной подачи горючего, пояснил специалист.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель кправления по работе с импортерами Газпромбанк:

– Вышедший из строя датчик (например, датчик массового расхода воздуха) или некорректная работа электронного блока управления тоже влияют на расход. В современном автомобиле электроника контролирует механизмы мотора, поэтому ошибка в программной части может направить алгоритм ЭБУ по неправильному пути, увеличив подачу топлива. Как правило, если один из датчиков выдает неверные данные, на приборе предусмотрительно загорается пиктограмма Check Engine.

Разрушенный катализатор может поднять расход. В отличие от забитого воздушного или топливного фильтров, постепенно увеличивающих аппетиты мотора, катализатор в выпускной системе может разрушиться куда быстрее, буквально «закупорив» своими остатками выпускную систему. Чтобы продавливать через нее отработавшие газы, требуется больше мощности и, как следствие, больше горючего.

Также расход может резко вырасти из-за упавшей компрессии в цилиндрах после неудачного ремонта, рассказал Корнев. Автомобиль таким образом компенсирует недостаточную степень сжатия, заливая в мотор больше топлива для нужной мощности.

На аппетиты мотора в состоянии повлиять энергоемкое оборудование вроде кондиционера или мощной акустической системы. Обслуживать все это приходится генератору за счет мощности двигателя, отсюда и расход.

Иногда «виноватыми» могут оказаться полуспущенные шины с парой «попавшихся» саморезов. Увеличившееся пятно контакта усиливает сопротивление качению, на преодоление которого требуется дополнительная мощность.

Бывает, что топливо в буквальном смысле вытекает из машины. Виной тому может быть дырочка в бензобаке размером с игольное ушко или трещина где-нибудь в топливопроводе.

Некоторым владельцам кажется, что машина потребляет слишком много топлива, хотя это всего лишь результат их привычки водить, отмечает эксперт. Так бывает, когда «выжимают» из автомобиля больше его возможностей. Как пример, постоянно ездят на высоких оборотах, «разгоняя» привычный расход малолитражки до нескромных 15 литров.

